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НовостиТуризм24 апреля 2023 12:05

Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Петрозаводск могут вернуться в расписание в мае

Недавно рейсы отменили спустя месяц после анонса
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Петрозаводск могут вернуться в расписание в мае.

Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Петрозаводск могут вернуться в расписание в мае.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Петрозаводск могут вернуться в расписание после их отмены. По информации министерства экономического развития Карелии, это произойдет в мае, пишет информационный портал «Петрозаводск говорит».

- Это отличная возможность для жителей Карелии отдохнуть на Волге, ну а для нижегородцев познакомиться с природой, культурой и историей нашего региона, - цитирует издание министерство.

Напомним, субсидируемые рейсы Нижний Новгород – Петрозаводск были анонсированы в марте, однако уже спустя месяц их отменили. Решение было принято перевозчиком после того, как Росавиация исключила маршрут из перечня субсидируемых перевозок.