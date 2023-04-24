Роспотребнадзор: Ежегодно в Нижегородской области фиксируется до 20 тысяч случаев ветрянки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ежегодно в Нижегородской области происходит около 20 тысяч случаев заражения ветряной оспой. Об этом рассказала заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова в ходе брифинга в Нижегородском областном информационном центре. На этот раз мероприятие было посвящено Неделе иммунизации.

- Прививки от ветряной оспы пока нет национальном календаре, однако каждый квартал фиксируется около 3-4 тысяч заражений ветрянкой. За год это около 20 тысяч случаев. Нынешний год не стал исключением – за первый квартал в регионе произошло 3800 заражений, - рассказала Наталья Садыкова. – При этом прививки ежегодно делают только 1,5-2 тысячи нижегородцев. И это определенные группы, обозначенные в календаре – призывники и люди, входящие в группу риска.

К слову, в Нижегородской области продолжает работать горячая линия по вопросам иммунизации, где можно задать любые вопросы о прививках – телефон 8 8005554943.