Полярное сияние наблюдали жители Нижегородской области в ночь на 24 апреля

Яркое полярное сияние можно было наблюдать в ночь на 24 апреля 2023 года на большей части территории России, а также по всей территории Нижегородской области. Алексей Киселев, ученый Мининского университета, специалист физико-технологического факультета, назвал природное явление не прогнозируемым событием.

- Начиная с широты севернее 50 градусов жители города могли наблюдать великолепное сияние, - рассказал он. - В данный момент явление было не прогнозируемым, хотя сейчас солнце находится в фазе высокой активности и вероятность таких событий высокая. Тем более, что пару дней назад на Солнце была зафиксирована сильная рентгеновская вспышка, которая произвела корональный выброс массы в сторону Земли. Эта масса должна была к нам прийти через 2 дня, мы ее ждали в середине недели. Однако, полярное сияние произошло раньше. Возможно, оно повторится в течение этой недели.

Ученый отметил, что яркость сияния была очень высокой, и это дало возможность наблюдать природное явление даже из центра Нижнего Новгорода. Обычно по причине городского света увидеть подобные события удается только за городом.

В Нижегородской области бывают полярные сияния, однако на памяти специалиста Мининского университета произошедшее явление стало самым ярким.

- Обычно сияние мы наблюдаем в виде зеленых облаков над северным горизонтом, а в этот раз были те же зеленые облака с наблюдаемыми “водоворотами” в их структуре и перед ними извивающийся змейкой “забор” красных световых столбов, поднимающихся до зенита, - рассказал Алексей Киселев. - При этом все это наблюдалось в динамике, картина полярного сияния менялась каждые 5 минут. Удивительное зрелище!