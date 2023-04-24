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НовостиОбщество24 апреля 2023 10:45

Более 45 тысяч нижегородцев приняли участие в общегородском субботнике

На уборку вышли активные горожане, сотрудники предприятий и чиновники
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Более 45 тысяч нижегородцев приняли участие в общегородском субботнике.

Более 45 тысяч нижегородцев приняли участие в общегородском субботнике.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 45 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике, который прошел в Нижнем Новгороде в минувшую субботу 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На уборку вышли коммунальщики, активные горожане, сотрудники предприятий и чиновники. Они навели порядок более чем на 1000 городских улиц, в парках и скверах.

По словам мэра Юрия Шалабаева, в этот день было собрано более 12 тысяч кубометров мусора.

- Жители откликнулись на наше предложение и активно вышли на уборку. В выходной мы все вместе привели в порядок не только большие парки и основные городские улицы, но и общественные пространства, благоустроенные в рамках ФКГС, а также придомовые территории и территории социальных учреждений, - рассказал Юрий Шалабаев.

Сам глава города принял участие в уборке Волжской набережной и парка Пушкина, а губернатор Глеб Никитин убирался в прибрежной зоне Мещерского озера.

Месячник по благоустройству в Нижнем Новгороде продлится до 15 мая. В преддверии Дня Победы особое внимание будет уделено мемориалам и памятникам, а также местам захоронений защитников Отечества.