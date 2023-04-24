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НовостиОбщество24 апреля 2023 10:04

Ушел из жизни нижегородский журналист Виктор Девицын

Он работал в региональном выпуске «Российской газеты»
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ушел из жизни нижегородский журналист Виктор Девицын.

Ушел из жизни нижегородский журналист Виктор Девицын.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Нижнем Новгороде 23 апреля ушел из жизни журналист Виктор Девицын, работавший в региональном выпуске «Российской газеты». Ему было 69 лет, сообщается на сайте издания.

Виктор Девицын более 20 лет работал в Нижегородском филиале «РГ». Он пришел сюда в 2002 году, не имея за плечами опыта журналистской деятельности. Однако, как отмечают коллеги, «чувство слова было у него в крови». Сначала он был старшим корреспондентом, а еще через пару лет стал редактором выпуска.

- Нужен хороший заголовок - попроси Девицына, он придумает. Нужно стихотворное поздравление с праздником или днем рождения - Витя быстро напишет, да так, что всем будет приятно и понятно, - вспоминают его коллеги по цеху.

26 апреля выйдет очередной выпуск регионального приложения «Неделя - Приволжье», полностью собранный и отредактированный Виктором Девицыным.