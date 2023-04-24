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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 9:52

Полиция проводит проверку после избиения 17-летнего курьера в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел 22 апреля
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Полиция проводит проверку после избиения 17-летнего курьера в Нижнем Новгороде.

Полиция проводит проверку после избиения 17-летнего курьера в Нижнем Новгороде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Нижнего Новгорода проводит проверку по факту избиения 17-летнего велокурьера водителем автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 апреля на дороге в Сормовском районе. Одному из водителей не понравилось, как велокурьер объехал его машину, он вышел и набросился на парня - столкнул его с велосипеда, в результате чего тот ударился головой об автомобиль, а затем мужчина ударил подростка по лицу. По предварительной информации, у него сломан нос.

Сейчас полиция проводит проверку по данному инциденту, устанавливается личность водителя, напавшего на велосипедиста.

- Решение о правовой квалификации события будет принято после получения заключения результатов судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести вреда, причинённого здоровью потерпевшего, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.