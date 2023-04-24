Сотрудники АО «Транснефть-Верхняя Волга» в Нижнем Новгороде приняли участие в донорской акции

Десятки сотрудников аппарата управления АО «Транснефть-Верхняя Волга» в Нижнем Новгороде приняли участие в донорской акции «Энергия жизни», приуроченной к 30-летию ПАО «Транснефть». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Акция также прошла в Володарском районном нефтепродуктопроводном управлении и на Великолукском заводе «Транснефтемаш». Всего донорами стали 143 человека – в общей сложности добровольцы сдали почти 80 литров крови и ее компонентов.

- Процедуру проводили выездные бригады медиков на базе передвижных мобильных комплексов заготовки крови. В Нижегородской области акцию традиционно провели совместно с областным центром крови им. Н.Я. Климовой. В ходе мероприятия действовали необходимые санитарные требования, использовались средства индивидуальной защиты, - рассказали в компании.

Многие сотрудники принимали участие в акции не в первый раз, поскольку подобные мероприятия АО «Транснефть-Верхняя Волга» проводит регулярно.