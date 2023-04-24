АО «Транснефть-Верхняя Волга» представило свою продукцию на РМЭФ

АО «Транснефть-Верхняя Волга» приняло участие в Российском международном энергетическом форуме, который прошел с 18 по 20 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Производственные филиалы предприятия презентовали участникам форума свою продукцию - современные комбинированные горелочные устройства для паровых и водогрейных котлов (ГУ) и систему автоматики блочно-теплового пункта (СА БТП).

- Горелочные устройства производства Великолукского завода «Траснефтемаш» представляют собой полностью автоматизированные комбинированные горелки, в которых использована передовая технология плавного изменения мощности при сжигании нефти, дизельного топлива и природного газа, что способствует повышению энергоэффективности и снижению воздействия на окружающую среду, - рассказали в АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Главное преимущество этой продукции – независимость от поставок импортных комплектующих, что исключает возможные риски для предприятий, которые их используют. Сейчас эти устройства применяются на объектах ПАО «Транснефть», однако в будущем планируется наладить их серийный выпуск и поставки потребителям в рамках импортозамещения.

Высокотехнологичное оборудование блочно-теплового пункта предназначено для автоматического регулирования температуры теплоносителя, поступающего в систему горячего водоснабжения в зависимости от температуры внутри помещения и наружного воздуха. При работе применяются различные режимы расхода тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в зависимости от времени суток и дня недели. Автоматика защищает системы теплопотребления, в том числе, от повышения давления и температуры теплоносителя в трубопроводах.

Экспозиция АО «Транснефть-Верхняя Волга» на РМЭФ вызвала интерес представителей предприятий по добыче нефти и газа, а также компаний-интеграторов и ОЕМ-поставщиков для предприятий ТЭК. В рамках форума прошли переговоры о возможных комплексных поставках котельных с применением горелочных устройств и системы автоматики на внутренний и внешний рынки.