Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области 24-28 апреля. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области в ближайшие дни. Соответствующее предупреждение распространило ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, 24 и 25 апреля высокий - четвертый - класс пожарной опасности будет действовать практически во всех районах области, а с 26 по 28 апреля – местами по региону и в областном центре. В связи с этим возможно увеличение числа природных пожаров, а также распространение огня на населенные пункты.

Напомним, в Нижегородской области с 17 апреля действует особый противопожарный режим. В связи с этим сотрудники лесничеств переходят на усиленный режим работы: будет организовано круглосуточное дежурство, усилено патрулирование лесов.