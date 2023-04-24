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НовостиОбщество24 апреля 2023 8:59

Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области 24-28 апреля

В регионе уже действует особый противопожарный режим
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области 24-28 апреля.

Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области 24-28 апреля.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области в ближайшие дни. Соответствующее предупреждение распространило ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, 24 и 25 апреля высокий - четвертый - класс пожарной опасности будет действовать практически во всех районах области, а с 26 по 28 апреля – местами по региону и в областном центре. В связи с этим возможно увеличение числа природных пожаров, а также распространение огня на населенные пункты.

Напомним, в Нижегородской области с 17 апреля действует особый противопожарный режим. В связи с этим сотрудники лесничеств переходят на усиленный режим работы: будет организовано круглосуточное дежурство, усилено патрулирование лесов.