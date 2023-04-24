Количество автобусов до кладбищ увеличат в Нижнем Новгороде на Радоницу 25 апреля. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде 25 апреля планируется усилить работу общественного транспорта, который проходит в районе кладбищ. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

- В частности, планируется увеличить число автобусов на маршрутах А-12, А-27, А-62, А-53А, - рассказала она.

25 апреля в этом году по церковному календарю Радоница – девятый день после Пасхи, когда принято посещать кладбища и навещать усопших родственников. Как правило, именно в этот день горожане массово ездят на кладбища, поэтому нижегородские власти стараются обеспечить их транспортную доступность для людей.