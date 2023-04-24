В филиале «Нижновэнерго» прошла Спартакиада среди работников

В ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» прошла 24-я Спартакиада среди работников филиала. Традиционным местом проведения спортивного праздника стала база детского центра «Лазурный» в Выксе. На протяжении 2 дней нижегородские энергетики соревновались в разных видах спорта: мини-футболе, волейболе, настольном теннисе, гиревом спорте, легкоатлетическом кроссе, плавании и шахматах.

В общекомандном зачете победителями стали спортсмены из команды Управления, на втором месте объединенная команда Городецкого, Балахнинского, Чкаловского, Сокольского РЭСов и Балахнинского ВРЭС; «бронзу» в состязаниях завоевала объединённая команда Арзамасского, Перевозского, Шатковского, Починковского РЭСов и Арзамасского ВРЭС.

Сотрудники «Нижновэнерго» уделяют большое внимание популяризации здорового образа жизни в коллективе – нижегородские энергетики являются активными участниками различных городских и областных массовых соревнований по различным видам спорта. Ни одно из спортивных состязаний, где участвует команда «Нижновэнерго», не обходится без завоеванных призовых мест.

«Поздравляю коллег с победой! Ни для кого не секрет, что спорт объединяет. Такие мероприятия – это прекрасная возможность не только пообщаться в неформальной, дружеской обстановке, но и сплотиться в спортивной борьбе, почувствовать себя единой командой, которая достигает результата. Пусть такой же принцип применяется и в нашей основной деятельности!», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Евгений Турапин.