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НовостиОбщество24 апреля 2023 5:51

Потепление до +22 градусов придет в Нижний Новгород

Однако к концу недели грядет похолодание
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Потепление до +22 градусов придет в Нижний Новгород.

Потепление до +22 градусов придет в Нижний Новгород.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Аномально теплая погода ожидается в Нижнем Новгороде в начале новой рабочей недели. Столбики термометров днем покажут до +22 градусов – такая погода больше характерна для июня, нежели для апреля.

Понедельник 24 апреля станет самым теплым днем на неделе. Сегодня будет светить солнце, благодаря чему воздух прогреется до 22 градусов тепла. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Ночью температура снизится до +10 градусов.

Однако уже со вторника погода испортится: в Центральную Россию придут первые грозы. Плотные кучевые облака будут препятствовать солнечному свету, и температура постепенно начнет снижаться. Если во вторник синоптики обещают еще +21, то уже в среду – не больше 14 градусов тепла. С вечера вторника зарядят дожди, которые продлятся всю среду.

Напомним, минувшей ночью жители Нижегородской области наблюдали в небе северное сияние - уникальное для наших широт явление.