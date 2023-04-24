ФК «Пари НН» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» одержал волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:1 (1:1). Игра состоялась 23 апреля в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба нижегородской команды.

В первом тайме команды забили по одному голу. Счет открыли гости на 30-й минуте: бразильский защитник Костанца ударом головы отправил мяч в ворота соперников. Однако уже спустя шесть минут Сулейманов реализовал пенальти в ворота «Крыльев».

Во втором игровом отрезке болельщики стали свидетелем единственного гола: мяч в ворота самарской команды отправил Яковлев. В финале встречи гости устроили осаду ворот нижегородцев, однако сравнять счет им не удалось.

Отметим, что это первая победа нижегородского клуба с момента назначения главным тренером Сергея Юрана.