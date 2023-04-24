Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт24 апреля 2023 5:40

ФК «Пари НН» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1

Встреча состоялась в Нижнем Новгороде
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
ФК «Пари НН» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1.

ФК «Пари НН» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» одержал волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:1 (1:1). Игра состоялась 23 апреля в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба нижегородской команды.

В первом тайме команды забили по одному голу. Счет открыли гости на 30-й минуте: бразильский защитник Костанца ударом головы отправил мяч в ворота соперников. Однако уже спустя шесть минут Сулейманов реализовал пенальти в ворота «Крыльев».

Во втором игровом отрезке болельщики стали свидетелем единственного гола: мяч в ворота самарской команды отправил Яковлев. В финале встречи гости устроили осаду ворот нижегородцев, однако сравнять счет им не удалось.

Отметим, что это первая победа нижегородского клуба с момента назначения главным тренером Сергея Юрана.