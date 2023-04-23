Нижегородские коммунальные компании оштрафовали более чем на четыре миллиона рублей

Связано это с большим количеством жалоб от жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственная жилищная инспекция оштрафовала коммунальные компании нагорной части Нижнего Новгорода более чем на четыре миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

С начала 2023 года в нагорный отдел инспекции на управляющие компании поступило почти четыре тысячи жалоб от местных жителей. Государственная жилищная инспекция провела проверку, в результате которой было выписано 758 предостережений.

Наиболее распространенной жалобой является протекающая кровля. Более 220 обращений поступило от нижегородцев по этому вопросу.

Недавно в связи с поступающими жалобами, провели ремонт кровли на улице Бориса Панина.

- Инспектор отдела проверил факты, указанные в заявлении жительницы квартиры на верхнем этаже дома. Была установлена необходимость ремонта парапетной части. В квартире заявительницы были пятна плесени – это признак нарушений технических свойств наружных стен, - сообщил начальник нагорного отдела Госжилинспекции Максим Картунов.

По этому делу домоуправляющая компанию, которая отвечала за состояние кровли, была привлечена к административной ответственности и штрафу в 126 тысяч рублей.