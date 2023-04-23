Чердак дома и два гаража сгорели в Балахне. Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

В результате пожара чердак дома и два гаража сгорели в городе Балахна Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Большой пожар, площадь которого составила 150 квадратных метров, ликвидировали в Балахне. Информация о возгорании поступила днем в 13:13 и спецслужбы незамедлительно выехали на место происшествия.

- Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 26 человек личного состава, 3 единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате пожара никто не погиб, но сильно пострадал чердак дома и два гаража. Тяжесть последствий еще связана с тем, что о пожаре в службу МЧС сообщили не сразу. Причину уже установили – это недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.