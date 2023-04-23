Новая инсталляция появилась в Александровском саду в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал "Спасибо, Нижний! - блог Алексея Молева"

Новую инсталляция установили в Александровском саду в Нижнем Новгороде. Об этом нижегородец Алексей Молев сообщил в телеграм-канале «Спасибо, Нижний!».

Как рассказывает Алексей, инсталляция в виде названия Александровского сада имеет не только декоративный вид, но и также служит место отдыха для жителей. В круглых буквах посетители парка смогут лежать, как на лежаках, а в угловатых сидеть на лавочках.

- Здорово, что и после обновления к 800-летию парк докручивают, а интересные объекты появляются не только у Чкаловской лестницы: так гости не будут кучковаться в одном месте и начнут исследовать и другие точки парка! – отмечает Алексей Молев.

Новую инсталляцию жители смогут увидеть на нижнем ярусе Александровского сада под сценой «Ракушка».