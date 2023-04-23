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НовостиОбщество23 апреля 2023 11:16

Бесплатную правовую консультацию проведут для пенсионеров Нижнего Новгорода 16 мая

Для посещения требуется предварительная запись
Елизавета КОПЫЛОВА
Бесплатную правовую консультацию проведут для пенсионеров Нижнего Новгорода 16 мая

Бесплатную правовую консультацию проведут для пенсионеров Нижнего Новгорода 16 мая

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Безвозмездная правовая консультация пройдет в приемной губернатора и правительства Нижегородской области 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

16 мая состоится правовая консультация для пенсионеров и граждан, имеющих льготную категорию. В ходе мероприятия дли нижегородцев выступят специалисты органов исполнительной власти и учреждений Нижегородской области.

Отметим, что участниками консультации можно стать по предварительной записи, которая осуществляется при личном обращении или по телефону.