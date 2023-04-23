Бесплатную правовую консультацию проведут для пенсионеров Нижнего Новгорода 16 мая Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Безвозмездная правовая консультация пройдет в приемной губернатора и правительства Нижегородской области 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

16 мая состоится правовая консультация для пенсионеров и граждан, имеющих льготную категорию. В ходе мероприятия дли нижегородцев выступят специалисты органов исполнительной власти и учреждений Нижегородской области.

Отметим, что участниками консультации можно стать по предварительной записи, которая осуществляется при личном обращении или по телефону.