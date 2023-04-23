Полицейские накрыли нарколабораторию в Арзамасе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейским удалось пресечь нарколабораторию в частном доме в Арзамасе. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний №1».

Причастным к незаконному обороту наркотических веществ оказался 36-летний житель города Арзамас. Его обвиняют в незаконном производстве и сбыте наркотических растений.

Как стало известно, в своем доме мужчина оборудовал боксы для выращивания наркосодержащих и психотропных растений.

В доме у мужчины были проведены следственные мероприятия, которые и выявили факт преступления. Более того, были найдены емкости с высушенными наркосодержащими растениями и оборудование для взвешивания.

Сотрудники правоохранительных органов нашли почти два килограмма наркосодержащих веществ, которые преступник выращивал для дальнейшего сбыта. Однако его план не осуществился, ведь его задержали.