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НовостиОбщество23 апреля 2023 9:41

Нижегородец Николай Вихарев стал победителем регионального этапа конкурса "Учитель года года"

Теперь учитель физики будет представлять Нижегородскую область на всероссийском этапе
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородец Николай Вихарев стал победителем регионального этапа конкурса "Учитель года года" . Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Нижегородец Николай Вихарев стал победителем регионального этапа конкурса "Учитель года года" . Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Учитель физики из Ветлужского района Николай Вихарев стал победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России». Об том в своем телеграм-канале сообщил Глеб Никитин.

Николай Михайлович Вихарев преподает в школе №2 Ветлужского района Нижегородской области.

- Сам родился в Уренском районе и успел поработать там в своей родной школе в селе Большое Горево, - пишет Глеб Никитин.

Теперь учитель поедет представлять Нижегородскую области на всероссийском этапе конкурса.