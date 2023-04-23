Нижегородец Николай Вихарев стал победителем регионального этапа конкурса "Учитель года года" . Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Учитель физики из Ветлужского района Николай Вихарев стал победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России». Об том в своем телеграм-канале сообщил Глеб Никитин.

Николай Михайлович Вихарев преподает в школе №2 Ветлужского района Нижегородской области.

- Сам родился в Уренском районе и успел поработать там в своей родной школе в селе Большое Горево, - пишет Глеб Никитин.

Теперь учитель поедет представлять Нижегородскую области на всероссийском этапе конкурса.