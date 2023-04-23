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НовостиПроисшествия23 апреля 2023 8:13

Нижегородец погиб во время пожара в многоэтажке в Приокском районе

Трагедия произошла рано утром 22 апреля
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородец погиб во время пожара в многоэтажке в Приокском районе. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижегородец погиб во время пожара в многоэтажке в Приокском районе. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Во время пожара в жилом доме в Приокском районе погиб человек. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Рано утром в 5:07 22 апреля в ГУ МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице 1-й Кемеровский переулок. Пожарные при помощи масок стали спасать людей, удалось спасти девять жильцов. К сожалению, один человек погиб.

- В 06.26 пожар был ликвидирован на площади 30 кв.м. Очаг пожара находился в бытовой комнате на 1-м этаже, - сообщают в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На месте возгорания работали 27 пожарных, а также было задействовано восемь единиц техники. Причина пока точно неизвестна, но, по предварительным данным, ею стала неосторожность при курении.