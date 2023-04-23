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НовостиПроисшествия23 апреля 2023 7:21

Частный дом сгорел в Автозаводском районе

Общая площадь пожара составила 160 квадратных метров
Елизавета КОПЫЛОВА
Частный дом сгорел в Автозаводском районе. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Частный дом сгорел в Автозаводском районе. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Рано утром 23 апреля в Автозаводском районе Нижнего Новгорода загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В четыре часа утра поступило сообщение о том, что на улице Учительской загорелся частный дом. Пожарные сразу же выехали на место возгорания.

- В результате пожара обгорела кровля дома на площади 160 кв. м. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как стало известно, до прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека, один из них ребенок.

На месте возгорания работали 36 человек личного состава и девять единиц техники. Пожар удалось ликвидировать. Причины пожара пока неизвестны, сейчас они выясняются.