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НовостиОбщество23 апреля 2023 6:53

Нижегородцы не хотят голосовать за продление отопительного сезона

Опрос устроил Глеб Никитин
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородцы не хотят голосовать за продление отопительного сезона

Нижегородцы не хотят голосовать за продление отопительного сезона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородцы не хотят голосовать в пользу продления отопительного сезона. Пока среди жителей лидирует ответ о завершении. Опрос устроил Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Совсем недавно глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил об окончании отопительного сезона в Нижнем Новгороде с 24 апреля. Узнав об этом, не все жители были довольны таким решением. Некоторые нижегородцы считают, что холода еще вернутся и опасаются, что в квартирах будет холодно. Часть жителей считают, что отопление можно убавить, а не отключать полностью. Поэтому губернатор решил провести опрос в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что на данный момент большая часть жителей просит завершить отопительный сезон, а два процента ответили, что им все равно. Однако есть и те, кто хочет, чтобы отопительный сезон продолжался, так как холода еще могут вернуться. Опрос еще продолжается.