Нижегородцы не хотят голосовать за продление отопительного сезона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородцы не хотят голосовать в пользу продления отопительного сезона. Пока среди жителей лидирует ответ о завершении. Опрос устроил Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Совсем недавно глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил об окончании отопительного сезона в Нижнем Новгороде с 24 апреля. Узнав об этом, не все жители были довольны таким решением. Некоторые нижегородцы считают, что холода еще вернутся и опасаются, что в квартирах будет холодно. Часть жителей считают, что отопление можно убавить, а не отключать полностью. Поэтому губернатор решил провести опрос в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что на данный момент большая часть жителей просит завершить отопительный сезон, а два процента ответили, что им все равно. Однако есть и те, кто хочет, чтобы отопительный сезон продолжался, так как холода еще могут вернуться. Опрос еще продолжается.