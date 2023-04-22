Потерявший в СВО ногу нижегородец вернется на службу в Росгвардию Фото: Александр ГЛУЗ

Житель Нижнего Новгорода, который потерял ногу в ходе специальной военной операции, вернется на службу в Росгвардию. Об этом рассказала директор фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в своем телеграм-канале.

После возвращения с СВО мужчине за счет Росвгвардии обеспечили протез, но на службу вернуться у него не получалось. Нижегородец отмечает, что столкнулся с непониманием со стороны руководства. Тогда его жена решила направить письмо президенту с просьбой решить проблему. Ее обращение попало в государственный фонд «Защитники Отечества».

- Совместно с правительством Нижегородской области мы за сутки нашли решение — Алексей продолжит службу на благо страны, для него специально подберут должность в Росгвардии. Также семье помогут с заключением военного социального контракта для получения всех полагающихся мер поддержки, - сообщила директор фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Также нижегородец занимается спортом, и в будущем ему понадобится беговой протез. Фонд «Защитники Отечества» окажут содействие и в этом вопросе.