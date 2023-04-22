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НовостиОбщество22 апреля 2023 15:27

Деревянный дом сгорел в центре Нижнего Новгорода

Пожар случился на улице Горького
Елизавета КОПЫЛОВА
Деревянный дом сгорел в центре Нижнего Новгорода. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Деревянный дом сгорел в центре Нижнего Новгорода. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Деревянный дом №234 загорелся поздно вечером 21 апреля на улице Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, что ранее это здание было признано аварийным, поэтому его изъяли у собственников. Специалисты посчитали, что ветхие стены могут не выдержать нагрузки, когда под ними пройдет тоннелепроходческий щит при строительстве метро.

Вечером 21 апреля удалось ликвидировать пожар. По информации от ГУ МЧС по Нижегородской области, пострадавших нет.