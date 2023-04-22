В Нижегородской области запустили производство тормозов для поездов «Иволга 3.0» и «Восток» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Производство тормозных систем для отечественных электропоездов началось в городе Первомайск Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности.

Производством нового оборудования будет заниматься компания «Транспневматика». Инвестиции в проект составляют 572 млн рублей, из них 199 миллионов предоставлены федеральным Фондом развития промышленности в виде льготных займов.

Планируется, что ежегодно предприятие будут выпускать 2,1 тысячи комплектов систем дискового тормоза для поезда «Иволга 3.0» и 1,8 тысячи комплектов для электропоезда «Восток».

Компания «Транспневматика» разработала системы, которые состоят из тормозного блока, осевых и колесных тормозных дисков. Благодаря им поезда смогут развивать скорость более 140 км/ч.

Генеральный директор АО "Транспневматика" Владимир Батенков отмечает, что предприятие разработало оборудование в рамках программы импортозамещения для поездов «Ласточка», электропоездов «Иволга 3.0», а также для поездов дальнего следования и вагонов метро «Москва -2020». Сейчас ведется разработка системы дискового тормоза для высокоскоростного поезда "Сапсан".