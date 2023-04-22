Профориентационные мероприятия проведут Дзержинске и Кстове с 26 по 28 апреля Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дзержинске и Кстове пройдут профориентационные мероприятия для безработных, в ходе которых специалисты дадут участникам рекомендации для успешного трудоустройства. Об этом сообщили филиалы Нижегородского центра занятости населения в Дзержинске и Кстове.

В ходе мероприятий участникам расскажут, как правильно составлять резюме и проходить собеседование. Состоится также и разговор с психологом. Жители смогут обсудить вопросы профессионального развития и возможной смены деятельности. Психологи смогут оценить уровень стресса у каждого человека и дать рекомендации.

В Дзержинске конференция под названием «Твой успех – в твоих руках» пройдет 28 апреля, 26 апреля пройдет профориентационное мероприятие «Переобучение – как вариант трудоустройства» и 27 апреля - профориентационная конференция "Стратегия трудоустройства".

Кстовский филиал проведут встречу под названием "Вы остались без работы… Что дальше?" 28 апреля.