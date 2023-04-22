Движение по улице Акимова в Нижнем Новгороде ограничат с 24 апреля Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнем Новгороде на улице Сергея Акимова ограничат движение проезжей части с 24 апреля. Причиной изменения схемы движения станут работы, которые будут вестись при подготовке к замене трубопровода, сообщает пресс-служба АО «Теплоэнерго».

Ресурсоснабжающая организация проведет замену тепловых сетей на улицах Сергея Акимова и Пролетарской. Всего планируется замена около одного километра трубопровода. Кроме того, специалисты хотят провести реконструкцию и строительство тепловых камер.

Подобные масштабные работы здесь не проводились со дня строительства этих тепловых сетей в 1989 году.

Как сообщает АО «Теплоэнерго», проект разбит на четыре этапа. С 24 апреля начнется первый этап, в рамках которого подрядчик приступит к строительству временной дороги в газонной части между ул. Сергея Акимова и Пролетарская.

Известно, что на время замены тепловых сетей горячая вода для жителей будет поступать по временной схеме с использованием временных теплотрасс-перемычек.