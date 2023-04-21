Экскаватор провалился в яму на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде

Фото: Метро НН — Наше. Новое.

Экскаватор провалился в яму на строительной площадке новой станции метро на улице Горького в Нижнем Новгороде. Изначально информация об этом появилась в соцсетях от очевидцев, теперь инцидент прокомментировали в группе «Метро НН. Наше. Новое.» в социальной сети Вконтакте.

- «Рабочая ситуация» действительно имела место, причем это произошло еще вчера, 20 апреля, сообщили представители. - Эксперты говорят, что это типичная ситуация для строительных грунтовых работ в весеннее время.

Как оказалось, в ходе земляных работ произошло самопроизвольное оползание разуплотненного грунта. Экскаватор и рабочие не пострадали.

Напомним, что 19,6 миллиарда рублей направят на продление Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена от станции "Буревестник" до "Сормовской" в течение ближайших пяти лет. Для того чтобы построить эти две станции, тоннели необходимо продлить на 2,4 километра

Также известно, что две новые станции Сормовско-Мещерской ветки метро планируют построить в Нижнем Новгороде до конца 2026 года.

В общей сложности на развитие нижегородского метро будет потрачено 56,5 млрд рублей. С вводом новых станций пассажиропоток будет увеличен на 50%.