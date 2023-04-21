На девушку, избившую ногами мужчину в Арзамасе, составили протокол. Фото: Артем КИЛЬКИН

На девушку, которая ногами избила пьяного мужчину в Арзамасе, составили административный протокол. Как выяснилось, она вовсе не подросток, ей 21 год. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел 19 апреля в Арзамасе - все происходящее попало на видео. На кадрах, которые разлетелись по соцсети, видно, как молодая девушка пинает ногой прямо в лицо лежащего на земле мужчину. Потерпевший не сопротивляется - предположительно, он пьян.

Несмотря на то, что никаких заявлений в полицию не поступало, в МВД провели проверку и нашли героев ролика. Мужчина на камеру отказался писать на девушку заявление, а она в свою очередь раскаялась, сказала, что была не права и попросила у него прощения.

- Простите меня, пожалуйста, - сказала она мужчине при участковом, сидя в служебном автомобиле.

Тем не менее, на агрессивную дамочку составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».