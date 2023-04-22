Общегородской субботник состоится в Нижнем Новгороде 22 апреля. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Общегородской субботник состоится в Нижнем Новгороде сегодня, 22 апреля. Для уборки определено более 30 площадок в разных районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

В субботнике примут участие активные нижегородцы, представители организаций, муниципальные служащие и, конечно, коммунальные службы, которые начали наводить порядок в городе еще 5 апреля. Всем желающим будут выданы лопаты, грабли, перчатки, мешки для мусора и другой необходимый инвентарь.

Также сегодня пройдет молодежная акция «Чистый Нижний» и общий парковый субботник «Чисто. Культурно». Активисты и просто неравнодушные граждане уберутся в Сергиевском овраге и на территории Автозаводского парка.