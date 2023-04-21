Шесть нижегородских оздоровительных лагерей получили новые машины. Фото: тг-канал Юрия Шалабаева

Шесть нижегородских муниципальных оздоровительных лагерей и турбаз получили новые автомобили. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

В частности, новенькие «ГАЗели» и УАЗики-буханки получили загородные лагеря «Спутник», «Маяк», «Зеленые дубки», «Олимпийские надежды», «Хочу стать десантником» и турбаза семейного отдыха «Гребешок».

По словам Шалабаева, машины подбирались индивидуально – с учетом потребностей каждого учреждения. Они будут перевозить детские вещи и оборудование.

Этим летом в Нижнем Новгороде будет работать 190 пришкольных лагерей, в которых отдохнут 16 тысяч школьников. За городом будут работать две турбазы и 8 муниципальных оздоровительных лагерей.

Ранее сообщалось, что в 2023 году более 220 тысяч детей смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Нижегородской области, что на 3,4% больше, чем год назад.