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НовостиОбщество21 апреля 2023 12:27

АО «Теплоэнерго» заменит почти километр магистральных трубопроводов в районе ул. Сергея Акимова

Работы разбиты на четыре этапа
АО «Теплоэнерго» заменит почти километр магистральных трубопроводов в районе ул. Сергея Акимова

АО «Теплоэнерго» заменит почти километр магистральных трубопроводов в районе ул. Сергея Акимова

Для повышения надежности теплоснабжения АО «Теплоэнерго» начинает первый (подготовительный) этап работ по замене тепловых сетей в районе ул. Сергея Акимова и Пролетарская. В целом, в рамках летней ремонтной программы здесь планируется замена 600 м трубопроводов диаметром 700 мм, а также 300 м трубопроводов диаметром 500 мм. Кроме того, планируется реконструкция и строительство тепловых камер. Такие масштабные работы на данном участке проводятся впервые с момента строительства данной теплосети в 1989 году.

Работы разбиты на четыре этапа. В рамках первого, подготовительного, этапа подрядная организация с 24 апреля приступит к строительству временной дороги в газонной части между ул. Сергея Акимова и Пролетарская. Для обеспечения потребителей горячей водой на время производства работ подача ресурса будет осуществляться по временной схеме с использованием временных теплотрасс-перемычек. Для их строительства потребуется проведение технических переврезок, для обеспечения которых потребуется сужение участков проезжих частей на ул. Сергея Акимова (возле павильона задвижек) и на пересечении ул. Пролетарской и Сергея Акимова (по направлению въезда на Борский мост). Сужение проезжей части необходимо для организации подготовительных технических мероприятий для проведения переврезок.

Работы разбиты на четыре этапа

Работы разбиты на четыре этапа

Информация о последующих этапах будет публиковаться заранее по мере актуализации сроков выполнения работ.

Фото: АО «Теплоэнерго»