Пробки образовались в Нижнем Новгороде из-за окончания Рамадана 21 апреля. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Серьезные пробки образовались в Нижнем Новгороде в пятницу, 21 апреля, из-за окончания Рамадана. Об этом пишет NewsRoom24 со ссылкой на «Яндекс.Пробки».

Согласно сервису, красным цветом на карте были отмечены все дороги в районе нижегородских мечетей в разных районах города. Заторы были на улицах Родионова, площади Сенной, наблюдались затруднения в Ленинском районе – там множество машин скопилось на улице Удмуртской.

Сегодня губернатор Нижегородской области поздравил всех мусульман с праздником Ураза-Байрам.

- Спасибо каждому из вас, кто вносит вклад в развитие региона, в укрепление межконфессионального мира и согласия! Желаю всем добра и света! Пусть в ваших домах всегда царят мир и благополучие! – написал он в своем телеграм-канале.