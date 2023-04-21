Праздничный салют запустят в Нижнем Новгороде в День Победы

Праздничный салют продлится 8 минут. Фото: Иван Макеев

Программу празднования 9 мая в Нижнем Новгороде озвучил заместитель главы региона Олег Беркович, презентуя событийную программу на лето 2023 года.

По его словам, ровно в 10:00 по московскому времени в центре города стартует праздничный парад с участием военной техники.

- Над воздушной частью парада пока работаем, прорабатываем этот вопрос. Военной техники на параде будет примерно столько же, сколько и в прошлом году, - сказал Беркович.

Далее в 18:00 на площади Минина и Пожарского начнется концертная программа. В 20:00 ожидается выступление Хора Турецкого, а в 21:00 начнется театрализованное шоу Ильи Авербуха.

В 22:00 ожидается праздничный салют, продолжительностью 8 минут.