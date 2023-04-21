Юных нижегородцев приглашают нарисовать «Экологический Нижний»

До 10 мая рисунки на заданную тему принимает организатор конкурса – торгово-развлекательный центр «Жар-Птица». Особый приз за самую интересную идею и её умелое воплощение победителю интернет-голосования вручит регоператор ООО «Нижэкология-НН.

Заметили, как преобразился наш любимый город в последние годы? Сколько в нём стало интересных локаций, живописных парков и скверов, полезных социальных проектов? Всё это делается людьми и для людей, ведь будущее Нижнего Новгорода, как и всей планеты – в наших с вами руках. А главное: то хорошее, что мы делаем, видят и перенимают наши дети. Так давайте учить их заботиться о природе и о родном городе.

Номинации конкурса:

– Работы детей в возрасте до 8 лет

– Работы детей в возрасте от 9 до 12 лет

– Работы детей в возрасте от 13 до 16 лет

До 10 мая приносите свои работы на тему экологии нашего города на стойку информации «Жар-Птицы».

С 15 по 26 мая приходите посмотреть на выставку и голосуйте за понравившиеся рисунки в самом ТРЦ и на нашем сайте.

1 июня, в Международный день детей, подведём итоги и объявим победителей.

Подробности и Положение размещены на страничке Конкурса.