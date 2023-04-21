Дополнительные выходные не планируют объявлять в Нижегородской области на майские праздники. Фото: Артём Базаров

Дополнительные выходные не планируют объявлять в Нижегородской области на майские праздники. Об этом сообщили в Министерстве кадровой политики Нижегородской области.

На федеральном уровне выходные в этом году будут 1 мая и 8-9 мая. Также к этим дням добавятся выходные – суббота и воскресенье, в которые нижегородцы также будут отдыхать.

- Выходные устанавливаются в целом по стране Трудовым кодексом Российской Федерации. В случае принятия решения на федеральном уровне либо о предоставлении таких полномочий главам субъекта федерации может быть рассмотрен вопрос о продлении выходных дней, - подчеркнули в министерстве.

Однако такого решения в регионе не принималось.