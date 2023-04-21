Два юбилея малых населенных пунктов отметят в Нижегородской области этим летом

500-летие Васильсурска будет проходить в формате семейного фестиваля на открытом воздухе. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Два юбилея малых населенных пунктов будут отмечать в Нижегородской области этим летом. Об этом сообщил заместитель главы региона Олег Беркович 21 апреля.

Так, 12 августа свое 300-летие отмечает поселок Тонкино. Мероприятия будут проходить на главной площади, в центральном парке и в береговой зоне реки Яхты. Празднование завершиться выступлением артистов и салютом.

С 17 по 19 августа будет праздноваться 500-летие Васильсурска. Оно будет проходить в формате большого семейного фестиваля на открытом воздухе.

В целом, в этом году летняя программа затронет разные районы области. Так, например, в Выксе пройдет фестиваль «Русская Тоскания», а в Арзамасе стостоится фестиваль «Арзамасский гусь».

Кроме того, нижегородцев ждут на семеновской «Золотой хохломе», «Выкса-фестивале» и фестивале «Мастеров народных братство» в Городце.