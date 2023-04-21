Нижегородцам покажут документальные фильмы об истории известных российских тюрем

Кадр из фильма "Бутырка". Фото: Предоставлено организаторами

27 апреля в онлайн-кинотеатре KION экосистемы МТС состоится эксклюзивная премьера документальных фильмов «Бутырка» и «Владимирский Централ», рассказывающих о старейших пенитенциарных учреждениях России.

Проект продолжает историю, начатую известным документальным фильмом «Кресты» студии «Остров» (создатели: Сергей Мирошниченко и Ангелина Голикова (Ашман). «Кресты» – первый российский документальный проект, приобретенный для международного показа платформой Netflix.

Два новых полнометражных документальных фильма посвящены Бутырскому следственному изолятору (ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве), известному также как Бутырская тюрьма или «Бутырка», и «Владимирскому централу» (ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области) — российской тюрьме для особо опасных преступников в городе Владимир. Режиссеры проекта - Сергей Попов и Юлия Бобкова (студия «Остров»).

Создатели продолжают исследовать историю российских тюрем, построенных в XIX веке по приказу Екатерины II. Как и в «Крестах», тюрьмы рассматриваются как «государство в государстве» со своими порядками, законами и обычаями, философией. Два новых фильма «Истории российских тюрем» — попытка передать атмосферу, царящую за высоким забором с колючей проволокой.

Обе тюрьмы отличаются уникальной архитектурой, а их история связана с историей самой России. Так, например, в «Бутырке» донской казак Емельян Пугачев ожидал своей казни вплоть до 1775 года. Его именем до сих пор названа одна из башен тюремного замка. Среди других заключенных «Бутырки» — Александр Солженицын, Владимир Маяковский, Всеволод Мейерхольд, Сергей Королев. Съемочная группа фильма посещает следственный изолятор, разделяющий жизнь тех, кто в нем содержится, на «до» и «после». Зрители увидят камеры заключенных, стену памяти жертв репрессий, кабинет, принадлежавший Берии, быт обитателей тюрьмы: от работы на кухне, складе, в библиотеке, мастерских до репетиции спектакля по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь», совместного просмотра телевизора и проходивших тогда выборов в Госдуму.

Если в начале XX века «Владимирский Централ» был местом содержания политических заключенных, то в конце века в стенах этой тюрьмы побывало уже несколько сотен воров в законе. Здесь в разное время также отбывали наказания американский летчик-шпион Фрэнсис Пауэрс, идеолог Белого движения Василий Шульгин, киноактриса Зоя Федорова, певица Лидия Русланова, несколько нацистских генералов, а после смерти Иосифа Сталина – его сын Василий. Сейчас там содержатся осужденные за особо тяжкие преступления и злостные нарушители тюремного режима, доставленные из других тюрем. В фильме заключенные «Владимирского Централа» рассказывают о своем прошлом и настоящем – кто-то делится своими снами, которые в тюрьме становятся особенно яркими, а кто-то рассказывает о новом увлечении чтением или религией.

Красной нитью через все фильмы трилогии проходят тема свободы. Можно ли заключенный чувствовать себя свободным? А те, кто работают в тюрьме? А насколько свободны те, кто «на свободе»? Об этих вопросах трилогия «История российских тюрем» предлагает подумать и зрителям.

Премьеры фильмов «Владимирский Централ» и «Бутырка» состоятся в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля: «Владимирский Централ» вошел в конкурс документальных фильмов, а «Бутырка» – в программу «Свободная мысль».

Сергей Мирошниченко, автор сценария, продюсер: «Это первый в истории документального кино цикл, снятый не только о заключенных, но и о тех, кто там работает. Столь глубокого, в целом, исследования тюремной тематики не было со времен Солженицына, Шаламова. К этой теме обращался Достоевский и Чехов. Этот цикл претендует на серьезные исследования проблемы бытия человека в замкнутом пространстве, наследуя размышлениям о свободе и грехе. Мы покажем, как складывается философия каждого отдельного замка, где как бы накапливаются некая мистическая энергия. Ведь в каждом из мест заключения существуют свои призраки, герои и предатели».

Ангелина Ашман, продюсер: «В цикле “История российских тюрем” мы объединили несколько направлений документалистики и рассказали об истории самых известных тюрем России в контексте разных ситуаций, поговорили с нынешними заключенными об их опыте ощущения жизни за решеткой, о том, как устроен их быт. Не забыли о философском базисе заключения, ведь в России в разные времена в нем оказывались люди искусства за свои идеи. Мы сняли не просто “киноэкскурсию”, а эссе, которое приглашает зрителей к размышлению».

Юлия Бобкова, режиссер «Владимирского Централа»: «Сам факт погружения в тюремную тематику, изучение ее внутренних законов и правил оказался для меня вызовом. Я осознала, что это — отдельный мир, в котором нужно быть очень сильной личностью – не важно, являешься ли ты осужденным или сотрудником. На этапе подготовки к съемкам мы изучали исторические документы и биографии личностей, которые содержались во «Владимирском Централе» в разные годы. Именно воспоминания тех, кто содержался в тюрьме раньше, помогли лучше понять тех, кто содержится там сегодня. Во время съемок самыми важными моментами стали интервью с осужденными за особо тяжкие преступления. Важно было найти контакт, чтобы эти люди доверили нам свои истории и мысли, чувствовали себя уверенно перед камерой. Мы решили показывать их не в камерах, а в абстрактном темном пространстве ( визуальная параллель с живописью Караваджо). Люди, которые поделились не только своими историями , но и философскими размышлениями о современности, стали для меня настоящим открытием. Каждый из героев по-своему уникален. Например, ветерану ФСИН Константину Евсееву в этом году исполнился 101 год».

Создатели:

Автор идеи сериала «История российских тюрем» – Сергей Мирошниченко

«Бутырка»

Продюсеры: Сергей Мирошниченко, Ангелина Ашман

Режиссер: Сергей Попов

Авторы сценария: Сергей Мирошниченко, Елизавета Конякина

Режиссер монтажа: Юлия Серьгина

Монтаж: Павел Лапшин

Операторы: Григорий Апаляйс, Артем Анисимов, Юрий Ермолин, Вячеслав Сачков

«Владимирский Централ»

Продюсеры: Сергей Мирошниченко, Ангелина Ашман

Режиссер: Юлия Бобкова

Авторы сценария: Сергей Мирошниченко, Елизавета Конякина

Композитор: Мурат Кабардоков

Режиссер монтажа: Дарина Умнова, Мария Евтеева

Операторы: Сергей Амирджанов, Никита Аниськин, Юрий Ермолин, Роман Малышев