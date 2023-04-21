Вторая очередь сквера Свердлова откроется в Нижнем Новгороде в майские праздники

Работы по преображению этого сквера ведутся с 2021 года. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Торжественное открытие второй очереди сквера Свердлова состоится в центре Нижнего Новгорода 1 мая. Об этом сообщил заместитель главы региона Олег Беркович в ходе презентации летней событийной программы, которая состоялась 21 апреля.

Речь идет о территории в границах улиц Большой Покровской, Октябрьской, Алексеевской и Грузинской. Работы здесь ведутся с 2021 года. Первая часть сквера, где размещен памятник Свердлову, уже приведена в порядок. В настоящее время завершаются работы на участке сквера за отелем, где раньше был пустырь.

Как отметил замгубернатора, в день открытия для всех присутствующих будут работать творческие зоны, занятия йогой, мастер-классы, а также ожидается выступление диджеев.

В первые дни лета в обновленном пространстве будет организована музыкальная программа.

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