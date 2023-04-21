С 15 апреля до 31 мая нижегородцы могут голосовать за объекты благоустройства на 2024 год

Претендентами на благоустройство в следующем году стали 114 общественных пространств. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

С 15 апреля до 31 мая жители Нижегородской области могут голосовать за объекты, которые благоустроят в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Среди вариантов скверы, детские площадки, общественные пространства, аллеи и парки. Об этом стало известно в ходе прямого эфира главы города Юрия Шалабаева 21 апреля.

Претендентами на благоустройство в следующем году стали 114 общественных пространств. Для победителей конкурса при участии жителей будут подготовлены концепции обновления, проектно-сметная документация, а уже в 2024 году – выполнено само благоустройство.

В этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 30 общественных пространств. Так, по 27 территориям уже заключены муниципальные контракты, в частности на 22 пространствах уже кипит работа.