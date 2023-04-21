Завод им. Свердлова в Дзержинске стал собственностью «Ростеха». Фото: сайт завода им. Свердлова

Оборонный завод им. Свердлова в Дзержинске перешел в ведение госкорпорации «Ростех». Российская компания получила права собственника на нижегородское предприятие, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу завода.

О том, что дзержинский оборонный завод станет частью «Ростеха», стало известно несколько месяцев назад - соответствующий указ президента был подписан в конце 2022 года. Ранее предприятие было собственностью Минпромторга России.

Кроме дзержинского предприятия в «Ростех» войдут еще 14 оборонных заводов по всей стране. Предварительно все они должны были быть преобразованы в акционерные общества.