Хор Турецкого выступит на 9 мая в Нижнем Новгороде

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Хор Турецкого выступит в Нижнем Новгороде на День Победы 9 мая. Об этом сообщил заместитель главы региона Олег Беркович в ходе презентации летней культурное программы 21 апреля.
По его словам, нижегородцев также ожидает концерт «Военные песни у кремля», театрализованное музыкальное шоу Ильи Авербуха, мэппинг-шоу на стене Нижегородского кремля, специальная программа в Парке Победы, а также программы в районах города.
Кроме того, в 22:00 состоится праздничный салют.
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!