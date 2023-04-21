Хор Турецкого выступит на 9 мая в Нижнем Новгороде

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хор Турецкого выступит в Нижнем Новгороде на День Победы 9 мая. Об этом сообщил заместитель главы региона Олег Беркович в ходе презентации летней культурное программы 21 апреля.

По его словам, нижегородцев также ожидает концерт «Военные песни у кремля», театрализованное музыкальное шоу Ильи Авербуха, мэппинг-шоу на стене Нижегородского кремля, специальная программа в Парке Победы, а также программы в районах города.

Кроме того, в 22:00 состоится праздничный салют.

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