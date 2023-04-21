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НовостиОбщество21 апреля 2023 10:12

Благоустройство площади Героев в Нижнем Новгороде завершат до середины июля

В прошлом году проходило голосование за благоустройство данной территории
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Работы уже ведут.

Работы уже ведут.

Фото: Мария СОРОКИНА

Благоустройство площади Героев в Московском районе Нижнего Новгорода завершат до середины июля. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом стало известно в ходе прямого эфира главы города Юрия Шалабаева 21 апреля.

Площадь Героев находится на пересечении улицы Просвещенской, улицы 50-летия Победы и проспекта Героев. Здесь подрядчик планирует заменить пешеходные дорожки, установить качели, лавочки и урны. Предусмотрен также ремонт стеллы высотой в 20 метров и организация детской зоны.

Напомним, ранее мы писали, что благоустройство площади Героев пройдет по упрощенному сценарию. К удивлению местных, от ряда интересных и перспективных решений в итоге решили отказаться.

- В ходе общественных слушаний установка арт-объектов в индустриальном стиле не была согласована жителями, также они не поддержали обустройство площадки для выгула собак. Вместе с тем, жители высказались за сохранение торжественного назначения площади: здесь проводятся памятные мероприятия ко Дню Победы, Дню Памяти и другие, - рассказали в районной администрации.