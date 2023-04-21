Feduk и Евгений Маргулис выступят на «Столице закатов» в Нижнем Новгороде

Feduk выступит на «Столице закатов» в Нижнем Новгороде. Фото: Иван МАКЕЕВ

Популярный исполнитель Feduk и гитарист Евгений Маргулис выступят на фестивале «Столица закатов», который пройдет летом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович во время пресс-конференции 21 апреля.

По его словам, организаторы несколько пересмотрели формат фестиваля, и в этом году будет меньше масштабных мероприятий, но площадок и событий будет больше. «Столица закатов» будет включать несколько направлений и локаций: «Ракушка», «Искра», «Гастрономическая Рождественская», «Соло на закате» и «После заката».

Среди приглашенных звезд, которые выступят в Александровском саду, - Сергей Мазаев, Дора, Fantine, Joander Santos, Feduk, Armir Lee и другие артисты. В другие дни в «ракушке» будут проводиться концерты классической музыки. Подробная программа фестиваля в ближайшее время будет опубликована на сайте «Комсомолки».