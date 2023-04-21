Нижегородских водителей хотят штрафовать за громкую музыку из машин

Нижегородцев хотят штрафовать за громкую музыку из машин. Фото: паблик Вк "Нижний Новгород без цензуры"

Шум от машин и мотоциклов на дорогах Нижегородской области предложили измерять с помощью специальных устройств в автоматическом режиме – наподобие того, как сейчас происходит фиксация нарушений ПДД с помощью камер. Этот вопрос обсуждался на заседании комитета регионального Заксобрания по ЖКХ и ТЭК, сообщает пресс-служба парламента.

Инициатива была впервые озвучена Московской городской Думой, законопроект предполагает внесение изменений в действующий КоАП РФ.

Шумовое загрязнение – немаловажная проблема крупных городов, к которым относится и Нижний Новгород. Нередко спокойствие горожан нарушает доносящийся с дорог рев двигателей и неисправных либо намеренно модифицированных глушителей, а также громкая музыка. Авторы законопроекта предлагают измерять уровень шума в автоматическом режиме, а на нарушителей налагать штраф и забирать транспортное средство на штрафстоянку.

Нижегородские депутаты согласились с инициативой и заявили, что будут поддерживать ее на всех этапах рассмотрения, однако есть и некоторые трудности в ее реализации.

- Мы видим сложности в реализации идеи, так как трудно в общем потоке транспорта определить источник шума, идентифицировать нарушителя и выставить ему штраф. По данному документу необходима дальнейшая детальная проработка, - отметил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.