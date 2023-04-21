Губернатор Нижегородской области доложил Президенту России о достижениях Дзержинска в повышении эффективности бюджетных расходов

По итогам проекта «Фабрики процессов» Дзержинск вошел в топ городов по повышению эффективности бюджетных расходов. Об этом Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе Совета по развитию местного самоуправления.

Губернатор региона отметил, что именно представители органов местного самоуправления находятся в постоянной связи с жителями, первыми реагируют на запросы людей. И поэтому необходимо повышать компетенции сотрудников органов МСУ, в том числе за счет реализации разного рода управленческих проектов. В частности, таких как «Фабрика процессов».

«Сеть из 15 фабрик процессов охватывает по кустовому принципу 51 район области. Каждая фабрика уже выбрала специализацию. Например, город Дзержинск – «финансы». Бережливые технологии применяются при управлении финансами в таких проектах, как «Модельные доходы», «Модельные расходы» и «Модельный долг». Сценарный подход, учитывающий риски и отражающий потенциал бюджета, позволяет качественно исполнять доходную часть, своевременно финансировать расходы и планомерно снижать долговую нагрузку. Дзержинск вошёл в топ городов по повышению эффективности бюджетных расходов и уже предложил четыре проекта для тиражирования», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Практика модельного бюджетирования была введена в Дзержинске по инициативе главы города Ивана Носкова в 2021 году. Она заключается в сценарном подходе к формированию бюджета исходя из вероятных сценариев финансово-экономического развития. Отметим, что модельное бюджетирование позволяет не только планировать доходы и расходы, но и планомерно снижать муниципальный долг.

«Развитие любого города невозможно без грамотного краткосрочного и долгосрочного планирования, серьезного подхода к наполнению бюджета и бережливого расходования средств. Практика модельного бюджетирования, реализуемая в городе, в первую очередь направлена на повышение качества жизни дзержинцев. Она отвечает всем потребностям города, так как позволяет ему одновременно и развиваться, и погашать накопившийся муниципальный долг, и планировать доходы и расходы на несколько лет вперед с учетом всех рисков и экономических факторов. Отмечу, что тиражировать практику на другие муниципалитеты Нижегородской области мы начали не раньше, чем на собственном примере убедились в ее эффективности», – подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков.

В конце 2022 года председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отметил заслуги администрации и главы города Дзержинска

Отметим, что с 2006 года объем муниципального долга планомерно увеличивался и к 2019 году достиг своего предельного значения в 1 403,5 млн рублей, а уже на начало 2023 года он сократился до 1 223,5 млн руб. Практика модельного бюджетирования применяется в большинстве муниципалитетов Нижегородской области, а также в других регионах.

Напомним, в конце 2022 года председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отметил заслуги администрации и главы города Дзержинска и вручил диплом «За инициативу по практическому моделированию бюджетных доходов». Счетная палата Российской Федерации рекомендовала опыт Дзержинска для широкого применения в масштабах страны.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска