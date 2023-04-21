Мытный рынок в Нижнем Новгороде планируют открыть к майским праздникам

В настоящее время продолжается уборка территории рынка.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Открытие Мытного рынка в Нижнем Новгороде состоится в конце апреля. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщил владелец торговых площадей Ваган Багдасарян.
По его словам, в настоящее время продолжается уборка территории рынка, именно поэтому открытие переносится.
Напомним, ранее обновленный рынок в центре города выставили на продажу за 500 млн рублей. Покупателей не нашлось, поэтому владелец начал готовить его к открытию.
Мытный рынок планировали открыть к празднику Пасхи, однако работы по уборке территории несколько затянулись.
К слову, полученное разрешение на торговлю будет действовать в течение 5 лет.
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