Мытный рынок в Нижнем Новгороде планируют открыть к майским праздникам

В настоящее время продолжается уборка территории рынка. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Открытие Мытного рынка в Нижнем Новгороде состоится в конце апреля. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщил владелец торговых площадей Ваган Багдасарян.

По его словам, в настоящее время продолжается уборка территории рынка, именно поэтому открытие переносится.

Напомним, ранее обновленный рынок в центре города выставили на продажу за 500 млн рублей. Покупателей не нашлось, поэтому владелец начал готовить его к открытию.

Мытный рынок планировали открыть к празднику Пасхи, однако работы по уборке территории несколько затянулись.

К слову, полученное разрешение на торговлю будет действовать в течение 5 лет.

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