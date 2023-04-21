Авиарейсы в Петрозаводск из Нижнего Новгорода отменили на 2023 год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авиарейсы а Петрозаводск из Нижнего Новгорода отменили спустя месяц после анонса. Сейчас продажа билетов не доступна ни на сайте перевозчика, ни на специализированных сервисах, пишет «РБК Карелия».

Как пояснили изданию в министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Карелия, в этом году рейсы по этому маршруту выполняться не будут. Решение было принято перевозчиком после того, как Росавиация исключила маршрут из перечня субсидируемых перевозок. При этом на сайте ведомства он всё еще значится в списке таковых.

Напомним, субсидируемые рейсы Нижний Новгород – Петрозаводск были анонсированы в конце марта. Перелеты должны были осуществлять компания «Икар» совместно с Nordwind Airlines.