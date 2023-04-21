Глеб Никитин представил Владимиру Путину опыт Нижегородской области в сфере МСУ. Фото: kremlin.ru

Губернатор Глеб Никитин принял участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию МСУ, которое состоялось 20 апреля. Глава региона представил Владимиру Путину опыт Нижегородской области в этой сфере, сообщается на сайте Кремля.

На заседании обсуждался кадровый потенциал местного самоуправления регионов и вопросы популяризации муниципальной службы. Глеб Никитин рассказал о том, что в Нижнем Новгороде работает Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО), где проходят обучение и повышают свой профессиональный уровень государственные и муниципальные служащие.

- Мы уделяем внимание тому, что в первую очередь необходимо, по мнению самих муниципальных служащих. Разработали и запустили 20 очных образовательных программ и более 50 – в формате онлайн. Создали систему дистанционного обучения и интерактивный навигатор развития компетенций, доступный с мобильного телефона. Все объединили в цифровой университет муниципалитетов, - рассказал Глеб Никитин.

В КУПНО также действуют несколько проектов, таких как «Команда 52» и «Фабрики процессов». Они позволяют вовлекать в эту работу сотрудников администраций даже в удаленных районах, тем самым повышая их квалификацию.

Глеб Никитин выразил уверенность, что опыт Нижегородской области необходимо перенимать и другим регионам. Губернатор сказал, что Нижегородская область готова оказать всестороннюю помощь и поддержку в организации и налаживании работы корпоративных университетов, подобных КУПНО.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин положительно оценил практики Нижегородской области в сфере МСУ.

- В Нижнем Новгороде задействованы практически все федеральные программы поддержки. Очень профессионально работает команда, и мы видим реальный эффект, - сказал Марат Хуснуллин Владимиру Путину.