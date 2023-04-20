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НовостиОбщество20 апреля 2023 14:06

Миллиардер Олег Дерипаска занял 54 место в списке Forbes

Он опустился на четыре позиции
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Миллиардер Олег Дерипаска занял 54 место в списке Forbes.

Миллиардер Олег Дерипаска занял 54 место в списке Forbes.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Нижегородский миллиардер Олег Дерипаска опустился на четыре строчки в списке богатейших людей России, который ежегодно публикует издание Forbes. Сейчас он занимает 54 строчку из 110, пишет NewsRoom24.

На сегодняшний день состояние Дерипаски оценивается в два с половиной миллиарда долларов – за год бизнесмену удалось увеличить его на 800 млн долларов. Однако он все равно сместился с 50-го на 54 место в рейтинге олигархов.

55-летний уроженец Дзержинска Олег Дерипаска является владельцем активов «Группы ГАЗ», «Ингосстраха» и энергетической компании «En+».